Kinoafisha
TV Shows
Santa Clarita Diet
Seasons
Santa Clarita Diet All seasons
Santa Clarita Diet
18+
Production year
2017
Country
USA
Episode duration
30 minutes
Streaming service
Netflix
Series rating
7.8
Rate
10
votes
7.8
IMDb
Write review
All seasons of "Santa Clarita Diet"
Season 1
10 episodes
3 February 2017
Season 2
10 episodes
23 March 2018
Season 3
10 episodes
29 March 2019
