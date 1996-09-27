Menu
Sabrina, the Teenage Witch 12+
Production year 1996
Country USA
Episode duration 30 minutes
TV channel The WB

6.7 IMDb
All seasons of "Sabrina, the Teenage Witch"
Sabrina, the Teenage Witch - Season 0 Season 0
TBA
 
Sabrina, the Teenage Witch - Season 1 Season 1
24 episodes 27 September 1996 - 16 May 1997
 
Sabrina, the Teenage Witch - Season 2 Season 2
26 episodes 26 September 1997 - 15 May 1998
 
Sabrina, the Teenage Witch - Season 3 Season 3
25 episodes 25 September 1998 - 21 May 1999
 
Sabrina, the Teenage Witch - Season 4 Season 4
22 episodes 24 September 1999 - 5 May 2000
 
Sabrina, the Teenage Witch - Season 5 Season 5
22 episodes 22 September 2000 - 18 May 2001
 
Sabrina, the Teenage Witch - Season 6 Season 6
22 episodes 5 October 2001 - 10 May 2002
 
Sabrina, the Teenage Witch - Season 7 Season 7
22 episodes 20 September 2002 - 24 April 2003
 
