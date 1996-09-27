Menu
Sabrina, the Teenage Witch All seasons
Sabrina, the Teenage Witch
12+
Production year
1996
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
The WB
Series rating
0.0
6.7
IMDb
All seasons of "Sabrina, the Teenage Witch"
Season 0
TBA
Season 1
24 episodes
27 September 1996 - 16 May 1997
Season 2
26 episodes
26 September 1997 - 15 May 1998
Season 3
25 episodes
25 September 1998 - 21 May 1999
Season 4
22 episodes
24 September 1999 - 5 May 2000
Season 5
22 episodes
22 September 2000 - 18 May 2001
Season 6
22 episodes
5 October 2001 - 10 May 2002
Season 7
22 episodes
20 September 2002 - 24 April 2003
