About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Rectify All seasons
Rectify
16+
Production year
2013
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
Sundance TV
Series rating
7.4
10
votes
8.3
IMDb
All seasons of "Rectify"
Season 1
6 episodes
22 April 2013 - 20 May 2013
Season 2
10 episodes
19 June 2014 - 21 August 2014
Season 3
6 episodes
9 July 2015 - 13 August 2015
Season 4
8 episodes
26 October 2016 - 14 December 2016
