Статьи о сериале «Ray Donovan»

Статьи о сериале «Ray Donovan»
Кадр из сериала «Гангстерленд»
Считаете, что «Гангстерленд» — это выдумка Ричи? Он просто скопировал чужой сериал и изменил имена Изначально это вовсе был спин-офф, но в итоге решили иначе.
1 comment
6 June 2025 08:27
Поднимают уровень тестостерона: 6 брутальных сериалов, которые понравятся любителям боевиков и драмы
Поднимают уровень тестостерона: 6 брутальных сериалов, которые понравятся любителям боевиков и драмы Женщинам понравятся, но в отдельных сценах будут закрывать глаза.
25 February 2025 11:21
