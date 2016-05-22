Menu
Preacher poster
Preacher All seasons

Preacher 18+
Production year 2016
Country USA
Episode duration 60 minutes
TV channel AMC

Series rating

7.8
Rate 10 votes
7.9 IMDb
All seasons of "Preacher"
Preacher - Season 1 Season 1
10 episodes 22 May 2016 - 31 July 2016
 
Preacher - Season 2 Season 2
13 episodes 25 June 2017 - 11 September 2017
 
Preacher - Season 3 Season 3
10 episodes 24 June 2018 - 26 August 2018
 
Preacher - Season 4 Season 4
10 episodes 4 August 2019 - 29 September 2019
 
