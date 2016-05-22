Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Preacher
TV Shows
Preacher
Seasons
Preacher All seasons
Preacher
18+
Production year
2016
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
AMC
Series rating
7.8
Rate
10
votes
7.9
IMDb
Write review
All seasons of "Preacher"
Season 1
10 episodes
22 May 2016 - 31 July 2016
Season 2
13 episodes
25 June 2017 - 11 September 2017
Season 3
10 episodes
24 June 2018 - 26 August 2018
Season 4
10 episodes
4 August 2019 - 29 September 2019
