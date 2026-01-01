Меню
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Проповедник, список сезонов
Preacher
18+
Год выпуска
2016
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
AMC
Рейтинг сериала
7.9
Оцените
20
голосов
7.9
IMDb
Список сезонов сериала «Проповедник»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
22 мая 2016 - 31 июля 2016
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
25 июня 2017 - 11 сентября 2017
Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов
24 июня 2018 - 26 августа 2018
Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов
4 августа 2019 - 29 сентября 2019
