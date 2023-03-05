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Filming Locations: Polarnyj
Kirovsk, Murmansk Oblast, Russia
Filming Dates
5 March 2023 - 28 July 2023
21 March 2024 - 6 August 2024
2 April 2025 - 11 June 2025
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