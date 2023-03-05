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Kinoafisha TV Shows Polarnyj Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Polarnyj

  • Kirovsk, Murmansk Oblast, Russia

Filming Dates

  • 5 March 2023 - 28 July 2023
  • 21 March 2024 - 6 August 2024
  • 2 April 2025 - 11 June 2025
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