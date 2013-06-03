Menu
Mistresses All seasons
Mistresses
16+
Production year
2013
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
ABC
Series rating
8.0
Rate
10
votes
7.1
IMDb
Write review
All seasons of "Mistresses"
Season 1
13 episodes
3 June 2013 - 9 September 2013
Season 2
13 episodes
2 June 2014 - 1 September 2014
Season 3
13 episodes
11 June 2015 - 3 September 2015
Season 4
13 episodes
30 May 2016 - 6 September 2016
