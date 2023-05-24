В 5 сезоне сериала «Майянцы» завершается история легендарного мотоклуба и его предводителя. Иезекиль Рейес и его парни продолжают бороться за свою власть и территорию с мексиканскими бандитами. После недавней трагедии клуб требует ответов, и главный герой оказывается на неожиданном перепутье. Будущее для Иезеркиля вновь висит на волоске, и ему приходится выбирать между тем, что необходимо, и тем, что правильно. Альварес ищет мира в надежде оставить за спиной свои прежние поступки. Предлагаемый альянс обещает вернуть МС его былую славу, но он все еще не уверен, что его не собираются оставить в дураках.