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Mayans M.C. 2018 - 2023, season 5

Mayans M.C. season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Mayans M.C. Seasons Season 5
Mayans M.C. 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 24 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Mayans M.C." season 5 description

В 5 сезоне сериала «Майянцы» завершается история легендарного мотоклуба и его предводителя. Иезекиль Рейес и его парни продолжают бороться за свою власть и территорию с мексиканскими бандитами. После недавней трагедии клуб требует ответов, и главный герой оказывается на неожиданном перепутье. Будущее для Иезеркиля вновь висит на волоске, и ему приходится выбирать между тем, что необходимо, и тем, что правильно. Альварес ищет мира в надежде оставить за спиной свои прежние поступки.  Предлагаемый альянс обещает вернуть МС его былую славу, но он все еще не уверен, что его не собираются оставить в дураках.

Series rating

7.5
Rate 20 votes
7.5 IMDb

"Mayans M.C." season 5 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
I Hear the Train A-Comin
Season 5 Episode 1
24 May 2023
Lord Help My Poor Soul
Season 5 Episode 2
24 May 2023
Do you Hear the Rain
Season 5 Episode 3
31 May 2023
I See the Black Light
Season 5 Episode 4
7 June 2023
I Want Nothing but Death
Season 5 Episode 5
14 June 2023
My Eyes Filled and Then Closed on the Last of Childhood Tears
Season 5 Episode 6
21 June 2023
To Fear of Death, I Eat the Stars
Season 5 Episode 7
28 June 2023
Her Blacks Crackle and Drag
Season 5 Episode 8
5 July 2023
I Must Go in Now For the Fog is Rising
Season 5 Episode 9
12 July 2023
Slow to Bleed Fair Son
Season 5 Episode 10
19 July 2023
TV series release schedule
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