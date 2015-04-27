Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
The Bureau
Seasons
The Bureau All seasons
Le Bureau des Légendes
16+
Production year
2015
Country
France
Episode duration
55 minutes
TV channel
Canal+
Series rating
8.6
Rate
10
votes
8.7
IMDb
Write review
All seasons of "The Bureau"
Season 1
10 episodes
27 April 2015 - 25 May 2015
Season 2
10 episodes
9 May 2016 - 6 June 2016
Season 3
10 episodes
22 May 2017 - 10 July 2017
Season 4
10 episodes
22 October 2018 - 19 November 2018
Season 5
10 episodes
6 April 2020 - 4 May 2020
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree