Le Bureau des Légendes 16+
Production year 2015
Country France
Episode duration 55 minutes
TV channel Canal+

Series rating

8.6
8.7 IMDb
All seasons of "The Bureau"
The Bureau - Season 1 Season 1
10 episodes 27 April 2015 - 25 May 2015
 
The Bureau - Season 2 Season 2
10 episodes 9 May 2016 - 6 June 2016
 
The Bureau - Season 3 Season 3
10 episodes 22 May 2017 - 10 July 2017
 
The Bureau - Season 4 Season 4
10 episodes 22 October 2018 - 19 November 2018
 
The Bureau - Season 5 Season 5
10 episodes 6 April 2020 - 4 May 2020
 
