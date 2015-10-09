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Киноафиша Сериалы Бюро Сезоны
Бюро (2015 - 2020), список сезонов Le Bureau des Légendes 16+
Год выпуска 2015
Страна Франция
Эпизод длится 55 минут
Телеканал Canal+
Список сезонов сериала «Бюро»
Бюро - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 10 эпизодов
 
Бюро - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 10 эпизодов
 
Бюро - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 10 эпизодов
 
Бюро - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 10 эпизодов
 
Бюро - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2020, 10 эпизодов
 
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