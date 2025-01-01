Menu
Kiru ra kiru: KILL la KILL
Quotes
Kiru ra kiru: KILL la KILL quotes
Satsuki Kiryuin
Fear is freedom. Subjugation is Liberation. Contradiction is truth.
Ragyo Kiryuin
La vie est drôle.
[repeated line]
Nonon Jakuzure
Nani sore?
Actors Who Said Iconic Phrases
Ryôka Yuzuki
Romi Park
Mayumi Shintani
