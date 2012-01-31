Menu
TV Shows
Key and Peele
Seasons
Key and Peele All seasons
Key & Peele
Production year
2012
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
Comedy Central
Series rating
7.1
Rate
10
votes
8.3
IMDb
Write review
All seasons of "Key and Peele"
Season 1
8 episodes
31 January 2012 - 20 March 2012
Season 2
10 episodes
26 September 2012 - 28 November 2012
Season 3
13 episodes
18 September 2013 - 18 December 2013
Season 4
11 episodes
24 September 2014 - 10 December 2014
Season 5
11 episodes
8 July 2015 - 9 September 2015
