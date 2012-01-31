Menu
Key and Peele poster
Key & Peele
Production year 2012
Country USA
Episode duration 30 minutes
TV channel Comedy Central

7.1
8.3 IMDb
All seasons of "Key and Peele"
Key and Peele - Season 1 Season 1
8 episodes 31 January 2012 - 20 March 2012
 
Key and Peele - Season 2 Season 2
10 episodes 26 September 2012 - 28 November 2012
 
Key and Peele - Season 3 Season 3
13 episodes 18 September 2013 - 18 December 2013
 
Key and Peele - Season 4 Season 4
11 episodes 24 September 2014 - 10 December 2014
 
Key and Peele - Season 5 Season 5
11 episodes 8 July 2015 - 9 September 2015
 
