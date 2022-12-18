Menu
His Dark Materials season 3 watch online

His Dark Materials season 3 poster
His Dark Materials 12+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 18 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"His Dark Materials" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Темные начала» приключения Лиры Белаквы и ее приятелей, Уилла и Пантелеймона, продолжаются. Напомним, что в финальной части трилогии «Янтарный телескоп» события разворачиваются вокруг борьбы лорда Азриэля и Магистериума. Азриэль наносит сокрушительный удар, желая побороть Властителя. Но одержать победу без Уилла, владеющего магическим ножом, и Лиры, которая готовится стать Евой, у лорда не выходит. Отец Макнейл, сначала веривший в силы Магистериума, а потом ставший лидером, совершит необычный и отчаянный поступок. Он нарушит границу и сделает шаг во тьму.

7.7 IMDb
"His Dark Materials" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Enchanted Sleeper
Season 3 Episode 1
18 December 2022
The Break
Season 3 Episode 2
18 December 2022
The Intention Craft
Season 3 Episode 3
18 December 2022
Lyra and Her Death
Season 3 Episode 4
18 December 2022
No Way Out
Season 3 Episode 5
18 December 2022
The Abyss
Season 3 Episode 6
18 December 2022
The Clouded Mountain
Season 3 Episode 7
18 December 2022
The Botanic Garden
Season 3 Episode 8
18 December 2022
