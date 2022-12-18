В 3 сезоне сериала «Темные начала» приключения Лиры Белаквы и ее приятелей, Уилла и Пантелеймона, продолжаются. Напомним, что в финальной части трилогии «Янтарный телескоп» события разворачиваются вокруг борьбы лорда Азриэля и Магистериума. Азриэль наносит сокрушительный удар, желая побороть Властителя. Но одержать победу без Уилла, владеющего магическим ножом, и Лиры, которая готовится стать Евой, у лорда не выходит. Отец Макнейл, сначала веривший в силы Магистериума, а потом ставший лидером, совершит необычный и отчаянный поступок. Он нарушит границу и сделает шаг во тьму.