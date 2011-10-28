Menu
Grimm poster
Grimm All seasons

Grimm 18+
Production year 2011
Country USA
Episode duration 45 minutes
TV channel NBC

Series rating

8.6
Rate 11 votes
7.9 IMDb
All seasons of "Grimm"
Grimm - Season 1 Season 1
22 episodes 28 October 2011 - 18 May 2012
 
Grimm - Season 2 Season 2
22 episodes 13 August 2012 - 21 May 2013
 
Grimm - Season 3 Season 3
22 episodes 25 October 2013 - 16 May 2014
 
Grimm - Season 4 Season 4
22 episodes 24 October 2014 - 15 May 2015
 
Grimm - Season 5 Season 5
22 episodes 30 October 2015 - 20 May 2016
 
Grimm - Season 6 Season 6
13 episodes 6 January 2017 - 31 March 2017
 
