Grimm All seasons
Grimm
18+
Production year
2011
Country
USA
Episode duration
45 minutes
TV channel
NBC
Series rating
8.6
Rate
11
votes
7.9
IMDb
Write review
All seasons of "Grimm"
Season 1
22 episodes
28 October 2011 - 18 May 2012
Season 2
22 episodes
13 August 2012 - 21 May 2013
Season 3
22 episodes
25 October 2013 - 16 May 2014
Season 4
22 episodes
24 October 2014 - 15 May 2015
Season 5
22 episodes
30 October 2015 - 20 May 2016
Season 6
13 episodes
6 January 2017 - 31 March 2017
