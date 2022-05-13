Menu
Greatness Code 2020 - 2022, season 2

Greatness Code season 2 poster
Greatness Code 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 13 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 36 minutes
"Greatness Code" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Секрет чемпионов» культовые спортсмены продолжают рассказывать о поворотных событиях в своей жизни. В каждой серии – новая история, связанная с ключевым моментом, который определил судьбу героя в профессии. В новом сезоне представлены истории британского футболиста Маркуса Рашфорда, скейтбордистки Летисии Буфони, параолимпийской легкоатлетки Скаут Бассет и других. Лыжница Линдси Вонн расскажет о том, как величайшее выступление в ее карьере не принесло победу. А игрок в американский футбол Уилсон вспомнит, как в решающем матче против «Стилерз» продемонстрировал свой лучший пас, несмотря на то что в этот момент боролся с гриппом.

Series rating

4.6
Rate 12 votes
4.8 IMDb

"Greatness Code" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Marcus Rashford
Season 2 Episode 1
13 May 2022
Russell Wilson
Season 2 Episode 2
13 May 2022
Leticia Bufoni
Season 2 Episode 3
13 May 2022
Scout Bassett
Season 2 Episode 4
13 May 2022
Bubba Wallace
Season 2 Episode 5
13 May 2022
Lindsey Vonn
Season 2 Episode 6
13 May 2022
