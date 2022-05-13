Во 2 сезоне сериала «Секрет чемпионов» культовые спортсмены продолжают рассказывать о поворотных событиях в своей жизни. В каждой серии – новая история, связанная с ключевым моментом, который определил судьбу героя в профессии. В новом сезоне представлены истории британского футболиста Маркуса Рашфорда, скейтбордистки Летисии Буфони, параолимпийской легкоатлетки Скаут Бассет и других. Лыжница Линдси Вонн расскажет о том, как величайшее выступление в ее карьере не принесло победу. А игрок в американский футбол Уилсон вспомнит, как в решающем матче против «Стилерз» продемонстрировал свой лучший пас, несмотря на то что в этот момент боролся с гриппом.