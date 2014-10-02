В 1 сезоне сериала «Грейспойнт» на пляже маленького калифорнийского городка обнаруживают мертвое тело маленького мальчика. Начинается масштабное полицейское расследование. Вскоре криминалисты объявляют, что здесь имело место убийство. Это вызывает бурю негодования в прессе и приводит к новым потрясениям в семье ребенка. Жизнь обитателей спокойного приморского поселения в одночасье меняется до неузнаваемости. Каждый оказывается под подозрением, и в обществе назревает раскол. Пока родственники Солано продолжают горевать, детективы находят улики в комнате его сестры. Отца уличают во лжи, а мать совершает признание.