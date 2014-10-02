Menu
Gracepoint 2014, season 1

Season premiere 2 October 2014
Production year 2014
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Грейспойнт» на пляже маленького калифорнийского городка обнаруживают мертвое тело маленького мальчика. Начинается масштабное полицейское расследование. Вскоре криминалисты объявляют, что здесь имело место убийство. Это вызывает бурю негодования в прессе и приводит к новым потрясениям в семье ребенка. Жизнь обитателей спокойного приморского поселения в одночасье меняется до неузнаваемости. Каждый оказывается под подозрением, и в обществе назревает раскол. Пока родственники Солано продолжают горевать, детективы находят улики в комнате его сестры. Отца уличают во лжи, а мать совершает признание.

7.3
7 IMDb

Episode 1
Season 1 Episode 1
2 October 2014
Episode 2
Season 1 Episode 2
9 October 2014
Episode 3
Season 1 Episode 3
16 October 2014
Episode 4
Season 1 Episode 4
23 October 2014
Episode 5
Season 1 Episode 5
30 October 2014
Episode 6
Season 1 Episode 6
6 November 2014
Episode 7
Season 1 Episode 7
13 November 2014
Episode 8
Season 1 Episode 8
20 November 2014
Episode 9
Season 1 Episode 9
4 December 2014
Episode 10
Season 1 Episode 10
11 December 2014
