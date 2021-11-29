Во 2 сезоне сериала «Горячая точка» во время облавы оперативники забрани всех представителей местной шпаны. Реброва устроила им допрос. Нежданчик спрятался. Таранову стало известно об этом. Он отдает распоряжение, чтобы Нежданчика нашли и убили. Хасанов собирается уволиться, но Реброва не готова отпустить его. Таранов хочет установить на базе дневное и ночное дежурство. Труп Нежданчика обнаружен. Реброва собирается допросить Хасанова. В Воронеже Женя и Эдик нашли Фрязина. После этого Хасанов приехал к Тане, чтобы поговорить с ней о преступной группировке Гордея. По пути из Воронежа Женя сообщил Эдику, что это он расправился с Фрязиным.