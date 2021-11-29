Menu
Горячая точка 16+
Title Сезон 2
Season premiere 29 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 24
Runtime 20 hours 0 minute
"Flashpoint" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Горячая точка» во время облавы оперативники забрани всех представителей местной шпаны. Реброва устроила им допрос. Нежданчик спрятался. Таранову стало известно об этом. Он отдает распоряжение, чтобы Нежданчика нашли и убили. Хасанов собирается уволиться, но Реброва не готова отпустить его. Таранов хочет установить на базе дневное и ночное дежурство. Труп Нежданчика обнаружен. Реброва собирается допросить Хасанова. В Воронеже Женя и Эдик нашли Фрязина. После этого Хасанов приехал к Тане, чтобы поговорить с ней о преступной группировке Гордея. По пути из Воронежа Женя сообщил Эдику, что это он расправился с Фрязиным.

9.1
Rate 10 votes
6.1 IMDb
"Flashpoint" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 2 Episode 1
29 November 2021
Серия 2
Season 2 Episode 2
29 November 2021
Серия 3
Season 2 Episode 3
29 November 2021
Серия 4
Season 2 Episode 4
30 November 2021
Серия 5
Season 2 Episode 5
30 November 2021
Серия 6
Season 2 Episode 6
30 November 2021
Серия 7
Season 2 Episode 7
1 December 2021
Серия 8
Season 2 Episode 8
1 December 2021
Серия 9
Season 2 Episode 9
1 December 2021
Серия 10
Season 2 Episode 10
2 December 2021
Серия 11
Season 2 Episode 11
2 December 2021
Серия 12
Season 2 Episode 12
2 December 2021
Серия 13
Season 2 Episode 13
3 December 2021
Серия 14
Season 2 Episode 14
3 December 2021
Серия 15
Season 2 Episode 15
3 December 2021
Серия 16
Season 2 Episode 16
6 December 2021
Серия 17
Season 2 Episode 17
6 December 2021
Серия 18
Season 2 Episode 18
6 December 2021
Серия 19
Season 2 Episode 19
7 December 2021
Серия 20
Season 2 Episode 20
7 December 2021
Серия 21
Season 2 Episode 21
7 December 2021
Серия 22
Season 2 Episode 22
8 December 2021
Серия 23
Season 2 Episode 23
8 December 2021
Серия 24
Season 2 Episode 24
8 December 2021
