Go On 2012 - 2013, season 1

Go On season 1 poster
Go On 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 August 2012
Production year 2012
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"Go On" season 1 description

В 1 сезоне сериала «На старт!» в центре событий оказывается талантливый и уважаемый спортивный комментатор по имени Райан Кинг. Он славится своей безапелляционной суровостью к спортсменам. Однако после личной потери эта его черта достигает небывалых объемов. Взрослые накачанные мужчины начинают буквально рыдать из-за его едких замечаний. Из-за этого начальник отправляет Райана в бессрочный отпуск, чтобы тот мог примириться со смертью супруги. Но есть обязательное условие для его возвращения на работу: мужчина должен начать посещать группу психологической поддержки.

Series rating

6.9
Rate 10 votes
7.5 IMDb
"Go On" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
8 August 2012
He Got Game, She Got Cats
Season 1 Episode 2
11 September 2012
There's No "Ryan" in Team
Season 1 Episode 3
18 September 2012
Bench-Clearing Brawl
Season 1 Episode 4
25 September 2012
Do You Believe in Ghosts...Yes!
Season 1 Episode 5
2 October 2012
Big League Chew
Season 1 Episode 6
9 October 2012
Any Given Birthday
Season 1 Episode 7
23 October 2012
Videogame, Set, Match
Season 1 Episode 8
13 November 2012
Dinner Takes All
Season 1 Episode 9
20 November 2012
Back, Back, Back... It's Gone!
Season 1 Episode 10
27 November 2012
The World Ain't Over 'Til It's Over
Season 1 Episode 11
4 December 2012
Win at All Costas
Season 1 Episode 12
8 January 2013
Gooooaaaallll Doll!
Season 1 Episode 13
15 January 2013
Comeback Player of the Year
Season 1 Episode 14
22 January 2013
Pass Interference
Season 1 Episode 15
29 January 2013
Go Deep
Season 1 Episode 16
19 February 2013
Ring and a Miss
Season 1 Episode 17
26 February 2013
Double Down
Season 1 Episode 18
5 March 2013
Go for the Gold Watch
Season 1 Episode 19
19 March 2013
Matchup Problems
Season 1 Episode 20
26 March 2013
Fast Breakup
Season 1 Episode 21
4 April 2013
Urn-Ed Run
Season 1 Episode 22
11 April 2013
TV series release schedule
