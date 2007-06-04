Menu
Герой нашего времени 12+
Title Сезон 1
Season premiere 4 June 2007
Production year 2007
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 12 minutes
В 1-м сезоне сериала «Герой нашего времени» действие происходит в 1837 году на Кавказе. На границе Российской империи идет настоящая кровавая война, несущая смерть и разрушение. Однако это вовсе не пугает молодого офицера, недавно прибывшего из Петербурга в расположение полка. Дворянин Григорий Печорин оказывается на фронте в наказание за участие в дуэли. Но он не собирается останавливаться на достигнутых «успехах». Соблазнение чужих жен, похищение черкеской княжны, игра в «русскую рулетку» и убийство давнего приятеля – это лишь малая часть приключений современного уставшего от жизни героя в армии.

6.4
Rate 13 votes
6.7 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 June 2007
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 June 2007
Серия 3
Season 1 Episode 3
5 June 2007
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 June 2007
Серия 5
Season 1 Episode 5
7 June 2007
Серия 6
Season 1 Episode 6
8 June 2007
