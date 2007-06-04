В 1-м сезоне сериала «Герой нашего времени» действие происходит в 1837 году на Кавказе. На границе Российской империи идет настоящая кровавая война, несущая смерть и разрушение. Однако это вовсе не пугает молодого офицера, недавно прибывшего из Петербурга в расположение полка. Дворянин Григорий Печорин оказывается на фронте в наказание за участие в дуэли. Но он не собирается останавливаться на достигнутых «успехах». Соблазнение чужих жен, похищение черкеской княжны, игра в «русскую рулетку» и убийство давнего приятеля – это лишь малая часть приключений современного уставшего от жизни героя в армии.