Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

From Dusk Till Dawn: The Series 2014 - 2016, season 3

From Dusk Till Dawn: The Series season 3 poster
Kinoafisha TV Shows From Dusk Till Dawn: The Series Seasons Season 3

From Dusk Till Dawn: The Series 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 6 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"From Dusk Till Dawn: The Series" season 3 description

В 3 сезоне сериала «От заката до рассвета» Сет и Ричард защищают мирных жителей от нападений нечисти. Но они сталкиваются с опасным охотником на вампиров, горячность которого угрожает провалом всем их выверенным планам. Он мечтает уничтожить разом всех лордов и кулебр, что, конечно же, невозможно осуществить, не погибнув в бою. Братья Гекко обращаются за помощью к Сантанико. Однако в ее обличии к ним является древняя королева вампиров, у которой для них есть заманчивое предложение. Техасский рейнджер Фредди Гонсалес должен объединиться со старым врагом, чтобы победить завладевшего им демона.

Series rating

8.3
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Write review
"From Dusk Till Dawn: The Series" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Head Games
Season 3 Episode 1
6 September 2016
La Reina
Season 3 Episode 2
6 September 2016
Protect and Serve
Season 3 Episode 3
13 September 2016
Fanglorious
Season 3 Episode 4
20 September 2016
Shady Glen
Season 3 Episode 5
27 September 2016
Straitjacket
Season 3 Episode 6
4 October 2016
La Llorona
Season 3 Episode 7
11 October 2016
Rio Sangre
Season 3 Episode 8
18 October 2016
Matanzas
Season 3 Episode 9
25 October 2016
Dark Side of the Sun
Season 3 Episode 10
1 November 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more