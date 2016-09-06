В 3 сезоне сериала «От заката до рассвета» Сет и Ричард защищают мирных жителей от нападений нечисти. Но они сталкиваются с опасным охотником на вампиров, горячность которого угрожает провалом всем их выверенным планам. Он мечтает уничтожить разом всех лордов и кулебр, что, конечно же, невозможно осуществить, не погибнув в бою. Братья Гекко обращаются за помощью к Сантанико. Однако в ее обличии к ним является древняя королева вампиров, у которой для них есть заманчивое предложение. Техасский рейнджер Фредди Гонсалес должен объединиться со старым врагом, чтобы победить завладевшего им демона.