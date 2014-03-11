Menu
From Dusk Till Dawn: The Series All seasons
From Dusk Till Dawn: The Series
16+
Production year
2014
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
El Rey Network
Series rating
8.3
Rate
10
votes
6.8
IMDb
Write review
All seasons of "From Dusk Till Dawn: The Series"
Season 1
10 episodes
11 March 2014 - 20 May 2014
Season 2
10 episodes
25 August 2015 - 27 October 2015
Season 3
10 episodes
6 September 2016 - 1 November 2016
