Fantasy Island 2021 - 2023, season 2

Fantasy Island
Season premiere 2 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"Fantasy Island" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Остров фантазий» продолжается история о богатых туристах, которые оказались на таинственном острове посреди океана. Напомним, в предыдущем сезоне владелец роскошного острова пригласил группу путешественников воплотить в жизнь самые изощренные фантазии, находясь вдали от цивилизованного мира. Но каждое желание приносит последствия, которые меняют жизнь участников событий. В скором времени на острове наступает хаос. Двое искателей приключений, чей брак изжил себя, решили вместе отправиться в настоящее приключение. В новом сезоне герои продолжат свой путь, полный опасностей.

Series rating

5.8
6.3 IMDb
Season 1
Season 2
Tara and Jessica's High School Reunion; Cat Lady
Season 2 Episode 1
2 January 2023
Hurricane Helene/The Bachelor Party
Season 2 Episode 2
9 January 2023
Paymer vs. Paymer
Season 2 Episode 3
16 January 2023
Mystery in Miami
Season 2 Episode 4
23 January 2023
The Urn
Season 2 Episode 5
6 February 2023
Forever and a Day
Season 2 Episode 6
13 February 2023
Happy
Season 2 Episode 7
20 February 2023
Walk a Country Mile
Season 2 Episode 8
6 March 2023
Gwenivere of Glendale
Season 2 Episode 9
10 April 2023
War of the Roses (and the Hutchinsons)
Season 2 Episode 10
17 April 2023
Peaches and the Jilted Bride
Season 2 Episode 11
24 April 2023
Girlboss Interrupted
Season 2 Episode 12
1 May 2023
MJ Akuda & The 1st, 2nd, and 3rd Wives Club
Season 2 Episode 13
8 May 2023
