Во 2 сезоне сериала «Остров фантазий» продолжается история о богатых туристах, которые оказались на таинственном острове посреди океана. Напомним, в предыдущем сезоне владелец роскошного острова пригласил группу путешественников воплотить в жизнь самые изощренные фантазии, находясь вдали от цивилизованного мира. Но каждое желание приносит последствия, которые меняют жизнь участников событий. В скором времени на острове наступает хаос. Двое искателей приключений, чей брак изжил себя, решили вместе отправиться в настоящее приключение. В новом сезоне герои продолжат свой путь, полный опасностей.