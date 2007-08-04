В 1 сезоне сериала «Падший» в мир людей с неба спускается архангел Камаэль. У него есть единственная цель – отыскать юношу, от которого зависит исход битвы сил Света и Тьмы. Этот избранный – сирота Аарон, выросший в детском доме, который на самом деле является одним из падших ангелов, изгнанных из рая за грехи. Сейчас он не помнит о своем прошлом и о своем предназначении, однако только он может найти всех низвергнутых с небес братьев и вновь призвать их на сторону добра. В день восемнадцатилетия Аарона Камаэль появляется в его комнате, чтобы раскрыть ему карты. Но захочет ли молодой человек служить Свету?