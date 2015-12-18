Menu
F Is for Family All seasons
F is for Family
18+
Production year
2015
Country
USA/France/Canada
Episode duration
30 minutes
Streaming service
Netflix
Series rating
7.8
All seasons of "F Is for Family"
Season 1
6 episodes
18 December 2015
Season 2
10 episodes
30 May 2017
Season 3
10 episodes
30 November 2018
Season 4
10 episodes
12 June 2020
Season 5
8 episodes
25 November 2021
