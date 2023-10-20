В 7 сезоне сериала «Элита» в престижной испанской школе Лас-Энсинас происходят разительные перемены. На первый курс старшей ступени обучения поступают новые ученики, у каждого из которых есть свои постыдные секреты и опасные тайны. Один из парней даже перебирается в Испанию из далекой России, где он оставил непростое и запутанное прошлое. Однако суть сериала от этого не меняется. Богатые подростки, дети политиков, бизнесменов и телезвезд сражаются за место под солнцем, влюбляются, расстаются и расследуют преступления. Кстати, одно из них как раз вновь происходит в стенах школы, и под подозрение попадают все.