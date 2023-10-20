Menu
Elite 2018, season 7

Élite 18+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 20 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
"Elite" season 7 description

В 7 сезоне сериала «Элита» в престижной испанской школе Лас-Энсинас происходят разительные перемены. На первый курс старшей ступени обучения поступают новые ученики, у каждого из которых есть свои постыдные секреты и опасные тайны. Один из парней даже перебирается в Испанию из далекой России, где он оставил непростое и запутанное прошлое. Однако суть сериала от этого не меняется. Богатые подростки, дети политиков, бизнесменов и телезвезд сражаются за место под солнцем, влюбляются, расстаются и расследуют преступления. Кстати, одно из них как раз вновь происходит в стенах школы, и под подозрение попадают все.

Series rating

7.1
Rate 16 votes
7.1 IMDb
Las Encinas
Season 7 Episode 1
20 October 2023
Protocol
Season 7 Episode 2
20 October 2023
Bling-Bling
Season 7 Episode 3
20 October 2023
Semicolon
Season 7 Episode 4
20 October 2023
The Family
Season 7 Episode 5
20 October 2023
At Rock Bottom
Season 7 Episode 6
20 October 2023
Just Hug Me
Season 7 Episode 7
20 October 2023
I'm Gonna End This Forever
Season 7 Episode 8
20 October 2023
