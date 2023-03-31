Во 2 сезоне сериала «Доктор Дуги Камеалоха» Уолтер и Лахела воссоединяются после целого лета, проведенного врозь. Но неожиданно они оба понимают, что изменились за это время. Совпадут ли их жизненные пути дальше или им придется разойтись? Тем временем в клинике появляется новый обаятельный пациент по имени Нико, который помогает Лахеле разобраться в своих чувствах. Но все личные перипетии уходят на второй план, когда героиня оказывается перед выбором своей будущей медицинской специальности, ведь от этого решения зависит ее карьера. К счастью, у нее есть семья, коллеги и лучшая подруга, которые поддерживают ее на этом пути.