Doogie Kamealoha, M.D. 2021 - 2023, season 2

Doogie Kamealoha, M.D. season 2 poster
Doogie Kamealoha, M.D.

Doogie Kamealoha, M.D.
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 31 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Doogie Kamealoha, M.D." season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Доктор Дуги Камеалоха» Уолтер и Лахела воссоединяются после целого лета, проведенного врозь. Но неожиданно они оба понимают, что изменились за это время. Совпадут ли их жизненные пути дальше или им придется разойтись? Тем временем в клинике появляется новый обаятельный пациент по имени Нико, который помогает Лахеле разобраться в своих чувствах. Но все личные перипетии уходят на второй план, когда героиня оказывается перед выбором своей будущей медицинской специальности, ведь от этого решения зависит ее карьера. К счастью, у нее есть семья, коллеги и лучшая подруга, которые поддерживают ее на этом пути.

Series rating

6.8
Rate 13 votes
7 IMDb
Doogie Kamealoha, M.D. List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
A Hui Huo (Until We Meet Again
Season 2 Episode 1
31 March 2023
Mythological Creatures
Season 2 Episode 2
31 March 2023
Message from the Chief
Season 2 Episode 3
31 March 2023
Black Cloud, White Cloud
Season 2 Episode 4
31 March 2023
Dance Dance Evolution
Season 2 Episode 5
31 March 2023
Post-Kiss Bliss
Season 2 Episode 6
31 March 2023
I'm Just a Mom
Season 2 Episode 7
31 March 2023
Crouching Tiger, Hidden Doctor
Season 2 Episode 8
31 March 2023
Now What?
Season 2 Episode 9
31 March 2023
Me
Season 2 Episode 10
31 March 2023
TV series release schedule
