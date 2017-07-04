Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dolunay season 1 watch online

Dolunay season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dolunay Seasons Season 1

Dolunay 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 July 2017
Production year 2017
Number of episodes 26
Runtime 56 hours 20 minutes
"Dolunay" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Полнолуние» очаровательная Назлы отлично готовит и хочет стать владелицей собственного ресторана. Однако пока у нее нет таких возможностей. Девушка учится в университете и работает личным шеф-поваром у одного состоятельного бизнесмена. Когда ее брали на работу, дали целый свод правил, которым необходимо строго следовать. Но Назлы не привыкла так ограничивать себя. Героиня уверена, что ее шеф является строгим и вечно недовольным мужчиной преклонного возраста. Она удивляется, когда перед ней оказывается привлекательный молодой человек, являющийся настоящим педантом.

Series rating

5.5
Rate 20 votes
7 IMDb
"Dolunay" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
4 July 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 July 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 July 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
25 July 2017
Episode 5
Season 1 Episode 5
1 August 2017
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 August 2017
Episode 7
Season 1 Episode 7
15 August 2017
Episode 8
Season 1 Episode 8
22 August 2017
Episode 9
Season 1 Episode 9
29 August 2017
Episode 10
Season 1 Episode 10
5 September 2017
Episode 11
Season 1 Episode 11
12 September 2017
Episode 12
Season 1 Episode 12
19 September 2017
Episode 13
Season 1 Episode 13
26 September 2017
Episode 14
Season 1 Episode 14
3 October 2017
Episode 15
Season 1 Episode 15
10 October 2017
Episode 16
Season 1 Episode 16
17 October 2017
Episode 17
Season 1 Episode 17
29 October 2017
Episode 18
Season 1 Episode 18
5 November 2017
Episode 19
Season 1 Episode 19
12 November 2017
Episode 20
Season 1 Episode 20
19 November 2017
Episode 21
Season 1 Episode 21
26 November 2017
Episode 22
Season 1 Episode 22
3 December 2017
Episode 23
Season 1 Episode 23
10 December 2017
Episode 24
Season 1 Episode 24
17 December 2017
Episode 25
Season 1 Episode 25
24 December 2017
Episode 26
Season 1 Episode 26
31 December 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more