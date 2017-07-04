В 1-м сезоне сериала «Полнолуние» очаровательная Назлы отлично готовит и хочет стать владелицей собственного ресторана. Однако пока у нее нет таких возможностей. Девушка учится в университете и работает личным шеф-поваром у одного состоятельного бизнесмена. Когда ее брали на работу, дали целый свод правил, которым необходимо строго следовать. Но Назлы не привыкла так ограничивать себя. Героиня уверена, что ее шеф является строгим и вечно недовольным мужчиной преклонного возраста. Она удивляется, когда перед ней оказывается привлекательный молодой человек, являющийся настоящим педантом.