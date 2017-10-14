Во 2 сезоне сериала «Детективное агентство Дирка Джентли» Тодд и Фара пытаются разыскать Дирка, который все еще находится в бегах. Гениальный сыщик срочно нужен друзьям, ведь они оказываются в центре нового расследования. В городе обнаруживается тело, которое явно имеет какое-то отношение к старому нераскрытому делу Джентли. К команде присоединяется Барт, который привносит в работу еще больше сумятицы и неразберихи. Теперь ребятам предстоит не только разобраться, на чьей он стороне на самом деле, но и довериться ему, несмотря на все предосторожности. К счастью, вскоре друзья выходят на след Дирка.