Dirk Gently's Holistic Detective Agency 2016 - 2017, season 2

Title Сезон 2
Season premiere 14 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
Во 2 сезоне сериала «Детективное агентство Дирка Джентли» Тодд и Фара пытаются разыскать Дирка, который все еще находится в бегах. Гениальный сыщик срочно нужен друзьям, ведь они оказываются в центре нового расследования. В городе обнаруживается тело, которое явно имеет какое-то отношение к старому нераскрытому делу Джентли. К команде присоединяется Барт, который привносит в работу еще больше сумятицы и неразберихи. Теперь ребятам предстоит не только разобраться, на чьей он стороне на самом деле, но и довериться ему, несмотря на все предосторожности. К счастью, вскоре друзья выходят на след Дирка.

8.2
8.1 IMDb
"Dirk Gently's Holistic Detective Agency" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Space Rabbit
Season 2 Episode 1
14 October 2017
Fans of Wet Circles
Season 2 Episode 2
21 October 2017
Two Broken Fingers
Season 2 Episode 3
28 October 2017
The House within the House
Season 2 Episode 4
4 November 2017
Shapes and Colors
Season 2 Episode 5
11 November 2017
Girl Power
Season 2 Episode 6
18 November 2017
That Is Not Miami
Season 2 Episode 7
25 November 2017
Little Guy, Black Hair
Season 2 Episode 8
2 December 2017
Trouble Is Bad
Season 2 Episode 9
9 December 2017
Nice Jacket
Season 2 Episode 10
16 December 2017
