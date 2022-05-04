В 3 сезоне сериала «Динозавр» Семен Бабушкин по прозвищу Бриллиант и его друг Басня становятся внештатными консультантами Следственного комитета. Прежние криминальные связи и бандитский опыт помогают им разбираться в мотивах преступников и предугадывать их действия. Однажды в городе происходит громкое ограбление банка. Хитрые бандиты откуда-то узнают о существовании исторического подземного туннеля под зданием и проникают через него к сейфу. Делом занимаются сын Бабушкина Слава и его юная внучка Полина, которой не терпится приобщиться к семейному делу. Слава просит отца помочь.