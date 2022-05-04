Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dinozavr 2018 - 2022, season 3

Dinozavr season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Dinozavr Seasons Season 3

Динозавр 16+
Title Сезон 3
Season premiere 4 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"Dinozavr" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Динозавр» Семен Бабушкин по прозвищу Бриллиант и его друг Басня становятся внештатными консультантами Следственного комитета. Прежние криминальные связи и бандитский опыт помогают им разбираться в мотивах преступников и предугадывать их действия. Однажды в городе происходит громкое ограбление банка. Хитрые бандиты откуда-то узнают о существовании исторического подземного туннеля под зданием и проникают через него к сейфу. Делом занимаются сын Бабушкина Слава и его юная внучка Полина, которой не терпится приобщиться к семейному делу. Слава просит отца помочь.

Series rating

3.8
Rate 14 votes
3.8 IMDb
Dinozavr List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 3 Episode 1
4 May 2022
Серия 2
Season 3 Episode 2
4 May 2022
Серия 3
Season 3 Episode 3
4 May 2022
Серия 4
Season 3 Episode 4
5 May 2022
Серия 5
Season 3 Episode 5
5 May 2022
Серия 6
Season 3 Episode 6
5 May 2022
Серия 7
Season 3 Episode 7
6 May 2022
Серия 8
Season 3 Episode 8
6 May 2022
Серия 9
Season 3 Episode 9
6 May 2022
Серия 10
Season 3 Episode 10
6 May 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more