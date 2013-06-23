Menu
Devious Maids All seasons
Devious Maids
16+
Production year
2013
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
Lifetime
Series rating
7.7
7.8
IMDb
All seasons of "Devious Maids"
Season 1
13 episodes
23 June 2013 - 22 September 2013
Season 2
13 episodes
20 April 2014 - 13 July 2014
Season 3
13 episodes
1 June 2015 - 24 August 2015
Season 4
10 episodes
6 June 2016 - 8 August 2016
