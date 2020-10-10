Menu
Kinoafisha TV Shows Detektiv na million Seasons Season 2 Episode 1

Detektiv na million 2020 - 2021 episode 1 season 2

"Detektiv na million" season 2 all episodes
Серия 1
Season 2 / Episode 1 10 October 2020
Серия 2
Season 2 / Episode 2 10 October 2020
Серия 3
Season 2 / Episode 3 10 October 2020
Серия 4
Season 2 / Episode 4 10 October 2020
Episode description

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Детектив на миллион»: «Жертвы искусства» Олег навещает могилу жены и вновь вспоминает день ее смерти. Кто-то наблюдает за ним в прицел винтовки, но не стреляет. Тарасова перевозят из Таиланда в московскую тюрьму. 

