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Coroner 2019 - 2022, season 4

Coroner season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Coroner Seasons Season 4
Coroner
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 6 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Coroner" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Коронер» Дженни переживает потерю Лиама и пытается отдохнуть от работы. Но у нее это плохо получается. Героиня случайно узнает об убийстве в небольшом канадском городке и снова погружается в расследование загадочного преступления. Кроме того, Купер сталкивается со своим коллегой – новым коронером. Вместе им предстоит изучить обстоятельства, при которых произошла автомобильная авария со смертельным исходом. А гибель пожилого владельца китайского ресторана спровоцировала широкий общественный резонанс. Жители китайского квартала не скрывают своего негодования.

Series rating

7.0
Rate 20 votes
6.9 IMDb

Coroner List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Emerge
Season 4 Episode 1
6 January 2022
Cutting Corners
Season 4 Episode 2
13 January 2022
Neighbourhood Watch
Season 4 Episode 3
20 January 2022
Heartbeet
Season 4 Episode 4
27 January 2022
Degargoony
Season 4 Episode 5
24 February 2022
Young Legend
Season 4 Episode 6
3 March 2022
True Crime
Season 4 Episode 7
10 March 2022
LJND
Season 4 Episode 8
17 March 2022
Our Home on Native Land
Season 4 Episode 9
24 March 2022
Safe Space
Season 4 Episode 10
31 March 2022
Blast to the Past
Season 4 Episode 11
7 April 2022
Death Goes On
Season 4 Episode 12
7 April 2022
TV series release schedule
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