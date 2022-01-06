В 4 сезоне сериала «Коронер» Дженни переживает потерю Лиама и пытается отдохнуть от работы. Но у нее это плохо получается. Героиня случайно узнает об убийстве в небольшом канадском городке и снова погружается в расследование загадочного преступления. Кроме того, Купер сталкивается со своим коллегой – новым коронером. Вместе им предстоит изучить обстоятельства, при которых произошла автомобильная авария со смертельным исходом. А гибель пожилого владельца китайского ресторана спровоцировала широкий общественный резонанс. Жители китайского квартала не скрывают своего негодования.