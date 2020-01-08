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Filming Locations: Claws
Florida, USA
New Orleans, Louisiana, USA
Iconic scenes & Locations
Nail Salon
Palmetto, Florida, USA
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Filming Dates
8 January 2020 - 12 March 2020
21 September 2020 - 30 November 2020
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