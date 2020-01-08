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Kinoafisha TV Shows Claws Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Claws

  • Florida, USA
  • New Orleans, Louisiana, USA

Iconic scenes & Locations

Nail Salon
Palmetto, Florida, USA
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Filming Dates

  • 8 January 2020 - 12 March 2020
  • 21 September 2020 - 30 November 2020
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