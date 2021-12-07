Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Centaurworld 2021, season 2

Centaurworld season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Centaurworld Seasons Season 2

Centaurworld 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 7 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 36 minutes
"Centaurworld" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Мир кентавров» суровый конь внезапно попал из мира вечных противостояний в страну глуповатых кентавров. Животные разных форм и размеров постоянно поют и совершенно не умеют сражаться. Напомним, в предыдущем сезоне события разворачивались в мире, который охвачен войной. Несколько минотавров совершают атаку на деревню, убивают местных жителей и сжигают их дома. Никому не известная всадница с ее преданной боевой лошадью совершает побег из поселения. Ей чудом удается убежать от захватчиков. Наездница завладела таинственным волшебным артефактом, который хотят заполучить и чудища.

Series rating

7.4
Rate 12 votes
7.7 IMDb
Centaurworld List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Horsatia Wighair Beansz?
Season 2 Episode 1
7 December 2021
All Herd All the Terd
Season 2 Episode 2
7 December 2021
My Tummy, Your Hurts
Season 2 Episode 3
7 December 2021
Holes: Part 3
Season 2 Episode 4
7 December 2021
Bunch O' Scrunch
Season 2 Episode 5
7 December 2021
The Ballad of Becky Apples
Season 2 Episode 6
7 December 2021
The Hootenanny
Season 2 Episode 7
7 December 2021
The Last Lullably
Season 2 Episode 8
7 December 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more