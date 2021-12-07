Во 2 сезоне сериала «Мир кентавров» суровый конь внезапно попал из мира вечных противостояний в страну глуповатых кентавров. Животные разных форм и размеров постоянно поют и совершенно не умеют сражаться. Напомним, в предыдущем сезоне события разворачивались в мире, который охвачен войной. Несколько минотавров совершают атаку на деревню, убивают местных жителей и сжигают их дома. Никому не известная всадница с ее преданной боевой лошадью совершает побег из поселения. Ей чудом удается убежать от захватчиков. Наездница завладела таинственным волшебным артефактом, который хотят заполучить и чудища.