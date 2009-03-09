Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Castle All seasons
Castle
12+
Production year
2009
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
ABC
Series rating
7.9
11
votes
8.1
IMDb
All seasons of "Castle"
Season 1
10 episodes
9 March 2009 - 11 May 2009
Season 2
24 episodes
21 September 2009 - 17 May 2010
Season 3
24 episodes
20 September 2010 - 16 May 2011
Season 4
23 episodes
19 September 2011 - 7 May 2012
Season 5
24 episodes
24 September 2012 - 13 May 2013
Season 6
23 episodes
23 September 2013 - 12 May 2014
Season 7
23 episodes
29 September 2014 - 11 May 2015
Season 8
22 episodes
21 September 2015 - 16 May 2016
