Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Castle poster
Kinoafisha TV Shows Castle Seasons

Castle All seasons

Castle 12+
Production year 2009
Country USA
Episode duration 60 minutes
TV channel ABC

Series rating

7.9
Rate 11 votes
8.1 IMDb
Write review
All seasons of "Castle"
Castle - Season 1 Season 1
10 episodes 9 March 2009 - 11 May 2009
 
Castle - Season 2 Season 2
24 episodes 21 September 2009 - 17 May 2010
 
Castle - Season 3 Season 3
24 episodes 20 September 2010 - 16 May 2011
 
Castle - Season 4 Season 4
23 episodes 19 September 2011 - 7 May 2012
 
Castle - Season 5 Season 5
24 episodes 24 September 2012 - 13 May 2013
 
Castle - Season 6 Season 6
23 episodes 23 September 2013 - 12 May 2014
 
Castle - Season 7 Season 7
23 episodes 29 September 2014 - 11 May 2015
 
Castle - Season 8 Season 8
22 episodes 21 September 2015 - 16 May 2016
 
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more