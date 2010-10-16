Во 2 сезоне сериала «Реальные пацаны» история студентов футбольного университета продолжаются. После печального завершения прошлого сезона тренер Дэниелс вводит в команду нового звездного игрока, который вовлекает Алекса в опасное приключение. После того как во время тренировки Тэда изнасиловали, он решает провести собственное расследование. Это оказывается непросто, учитывая, что каждая версия его товарищей по команде отличается от предыдущей. Команде предстоит пойти на некоторые жертвы, чтобы повысить свои показатели на поле. Но это имеет не самые благоприятные последствия.