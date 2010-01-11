Menu
Season premiere 11 January 2010
Production year 2010
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Реальные пацаны» в центре событий оказываются трое молодых парней, которые стали студентами спортивного университета Blue Mountain State University. Им предстоит быстро привыкнуть к новой жизни, успевая заниматься футболом по несколько часов в день, встречаться с девушками и отражать атаки мастодонтов колледжа. Дениз, девушка Крейга, уезжает на выходные и дает своему возлюбленному кольцо верности, которое он в конечном итоге теряет после веселой ночи в стриптиз-клубе с Алексом и Сэмми. Парню предстоит срочно найти выход из этой непростой ситуации, пока Дениз все не выяснила.

8.3
Rate 20 votes
8.3 IMDb
It's Called Hazing, Look It Up
Season 1 Episode 1
11 January 2010
Promise Ring
Season 1 Episode 2
12 January 2010
Pocket P***y
Season 1 Episode 3
19 January 2010
Rivalry Weekend
Season 1 Episode 4
26 January 2010
There's Only One Second Best
Season 1 Episode 5
2 February 2010
The Drug Olympics
Season 1 Episode 6
9 February 2010
The Legend of the Golden Arm
Season 1 Episode 7
16 February 2010
LAX
Season 1 Episode 8
23 February 2010
Midterms
Season 1 Episode 9
2 March 2010
Marathon Monday
Season 1 Episode 10
9 March 2010
Ransom
Season 1 Episode 11
16 March 2010
Piss Test
Season 1 Episode 12
23 March 2010
Bowl Game
Season 1 Episode 13
30 March 2010
