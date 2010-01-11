В 1 сезоне сериала «Реальные пацаны» в центре событий оказываются трое молодых парней, которые стали студентами спортивного университета Blue Mountain State University. Им предстоит быстро привыкнуть к новой жизни, успевая заниматься футболом по несколько часов в день, встречаться с девушками и отражать атаки мастодонтов колледжа. Дениз, девушка Крейга, уезжает на выходные и дает своему возлюбленному кольцо верности, которое он в конечном итоге теряет после веселой ночи в стриптиз-клубе с Алексом и Сэмми. Парню предстоит срочно найти выход из этой непростой ситуации, пока Дениз все не выяснила.