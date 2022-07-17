Во 2 сезоне сериала «Кровь и сокровище» приключения бывшего агента ФСБ, специализирующегося на древностях, и опытной воровки продолжаются. Напомним, в финале предыдущего сезона след саркофага Клеопатры привел героев к Бермудскому треугольнику. Там помощник Шоу предложил оказать им содействие в обнаружении самолета контрабандистов, который пропал много лет назад. Между тем Гвен вызвал к себе нежелательный интерес в связи с подозрительным переводом денежных средств. Хардвик помог Дэнни и Лекси обвести вокруг пальца Братство. В новом сезоне герои продолжат свой путь, полный опасностей.