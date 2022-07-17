Menu
Blood & Treasure 2019 - 2022, season 2

Blood & Treasure

Blood & Treasure
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 17 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"Blood & Treasure" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Кровь и сокровище» приключения бывшего агента ФСБ, специализирующегося на древностях, и опытной воровки продолжаются. Напомним, в финале предыдущего сезона след саркофага Клеопатры привел героев к Бермудскому треугольнику. Там помощник Шоу предложил оказать им содействие в обнаружении самолета контрабандистов, который пропал много лет назад. Между тем Гвен вызвал к себе нежелательный интерес в связи с подозрительным переводом денежных средств. Хардвик помог Дэнни и Лекси обвести вокруг пальца Братство. В новом сезоне герои продолжат свой путь, полный опасностей.

Series rating

6.8
20 votes
Blood & Treasure List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Soul of Genghis Khan
Season 2 Episode 1
17 July 2022
Tales of the Golden Tiger
Season 2 Episode 2
17 July 2022
Spoils of the Red Empire
Season 2 Episode 3
24 July 2022
Into the Forbidden Zone
Season 2 Episode 4
31 July 2022
Enter the Dragon Gate
Season 2 Episode 5
7 August 2022
Mystery at Poison Island
Season 2 Episode 6
14 August 2022
The Ravens of Shangri-La
Season 2 Episode 7
21 August 2022
The Lost City of Sana
Season 2 Episode 8
28 August 2022
The Throne of the Khan
Season 2 Episode 9
4 September 2022
The Secret History of the Mongols
Season 2 Episode 10
11 September 2022
Raid on the Hidden Fortress
Season 2 Episode 11
18 September 2022
The Year of the Rat
Season 2 Episode 12
25 September 2022
Showdown in Hong Kong
Season 2 Episode 13
2 October 2022
TV series release schedule
