Big Mouth 2017 - 2025 season 6

Big Mouth 18+
Season premiere 28 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
В 6 сезоне сериала «Большой рот» зрители вновь встретятся с Ником и его подростковыми проблемами. Пока сверстники юноши наслаждаются полной жизнью, он страдает от неуверенности в себе, то и дело оказываясь в глупых ситуациях. К счастью, рядом есть лучший друг Эндрю, готовый поднять настроение. На экраны также вернутся острая на язык Джесси, весельчак Джей и другие ученики школы, которых ждет незабываемый год, насыщенный сюрпризами. Поклонники популярного мультсериала Netflix не останутся разочарованными!

7.8
Rate 20 votes
7.8 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
The Hookup House
Season 6 Episode 1
28 October 2022
Twenty Two and You
Season 6 Episode 2
28 October 2022
Vagina Shame
Season 6 Episode 3
28 October 2022
Rice Purity Test
Season 6 Episode 4
28 October 2022
Andrew's Gonna Touch A Boob Tonight
Season 6 Episode 5
28 October 2022
The Apple Brooch
Season 6 Episode 6
28 October 2022
Dadda Dia!
Season 6 Episode 7
28 October 2022
Asexual Healing
Season 6 Episode 8
28 October 2022
The Parents Aren't Alright
Season 6 Episode 9
28 October 2022
F**ked Up Friday
Season 6 Episode 10
28 October 2022
