В 6 сезоне сериала «Большой рот» зрители вновь встретятся с Ником и его подростковыми проблемами. Пока сверстники юноши наслаждаются полной жизнью, он страдает от неуверенности в себе, то и дело оказываясь в глупых ситуациях. К счастью, рядом есть лучший друг Эндрю, готовый поднять настроение. На экраны также вернутся острая на язык Джесси, весельчак Джей и другие ученики школы, которых ждет незабываемый год, насыщенный сюрпризами. Поклонники популярного мультсериала Netflix не останутся разочарованными!