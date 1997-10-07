В 1 сезоне сериала «Берсерк» в центре событий оказывается молодой воин Гатс, который охотится на злых духов. В народе его окрестили Черным Мечником. Этот человек чурается людей. Он лишился в боях левой руки, на месте которой установлен протез. Гатс всегда крепко вооружен. Он носит при себе пушку и арбалет, а на шее у него висит загадочная руна. За спиной воина скрывается тяжеловесный гигантский меч, с которым любой другой человек вряд ли мог бы справиться. Черный Мечник появляется в королевстве, которым правит нечисть, одержимый ненавистью к королю. Он будет бороться за то, чтобы справедливость восторжествовала.