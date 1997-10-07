Menu
Berserk 1997 - 1998, season 1

Season premiere 7 October 1997
Production year 1997
Number of episodes 25
Runtime 10 hours 25 minutes
В 1 сезоне сериала «Берсерк» в центре событий оказывается молодой воин Гатс, который охотится на злых духов. В народе его окрестили Черным Мечником. Этот человек чурается людей. Он лишился в боях левой руки, на месте которой установлен протез. Гатс всегда крепко вооружен. Он носит при себе пушку и арбалет, а на шее у него висит загадочная руна. За спиной воина скрывается тяжеловесный гигантский меч, с которым любой другой человек вряд ли мог бы справиться. Черный Мечник появляется в королевстве, которым правит нечисть, одержимый ненавистью к королю. Он будет бороться за то, чтобы справедливость восторжествовала.

8.7
Season 1
The Black Swordsman
Season 1 Episode 1
7 October 1997
Band of the Hawk
Season 1 Episode 2
14 October 1997
Baptism of Fire
Season 1 Episode 3
21 October 1997
Hand of God
Season 1 Episode 4
28 October 1997
Sword and the Wind
Season 1 Episode 5
4 November 1997
Zodd the Immortal
Season 1 Episode 6
11 November 1997
The Sword Master
Season 1 Episode 7
18 November 1997
Conspiracy
Season 1 Episode 8
25 November 1997
Assassination
Season 1 Episode 9
2 December 1997
Nobleman
Season 1 Episode 10
9 December 1997
Battle Engagement
Season 1 Episode 11
16 December 1997
Two People
Season 1 Episode 12
23 December 1997
Suicidal Act
Season 1 Episode 13
6 January 1998
Campfire of Dreams
Season 1 Episode 14
13 January 1998
The Decisive Battle
Season 1 Episode 15
20 January 1998
The Conqueror
Season 1 Episode 16
27 January 1998
Moment of Glory
Season 1 Episode 17
3 February 1998
Tombstone of Flames
Season 1 Episode 18
10 February 1998
Parting
Season 1 Episode 19
17 February 1998
The Spark
Season 1 Episode 20
24 February 1998
Confession
Season 1 Episode 21
3 March 1998
The Infiltration
Season 1 Episode 22
10 March 1998
Eve of the Feast
Season 1 Episode 23
17 March 1998
Eclipse
Season 1 Episode 24
24 March 1998
Perpetual Time
Season 1 Episode 25
31 March 1998
