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Beck: Mongolian Chop Squad 2004 - 2005, season 1

Beck: Mongolian Chop Squad season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Beck: Mongolian Chop Squad Seasons Season 1
Beck: Mongolian Chop Squad
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 October 2004
Production year 2004
Number of episodes 26
Runtime 10 hours 50 minutes
"Beck: Mongolian Chop Squad" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Бэк» действие фокусируется на молодом и перспективном музыканте по имени Юкио Танаке. Главный герой — простой и добрый, общительный и открытый, он искренен с миром, который его окружает, и всегда готов пойти навстречу другим людям. По ходу развития событий Танаке знакомится с прославленным гитаристом Минами. Минами открывает перед главным героем целое творческое сообщество, наполненное невероятными харизматичными людьми. Парень заводит новых друзей и даже встречает свою истинную — самую настоящую — любовь.

Season 1 Cast

Tomohisa Aso
Greg Ayres
Greg Ayres
Chris Ayres
Chris Ayres
Laura Bailey
Christopher Bevins
Christopher Bevins
Johnny Yong Bosch
All Season 1 Cast

Series rating

8.0
Rate 12 votes
8.2 IMDb

"Beck: Mongolian Chop Squad" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
The View at 14
Season 1 Episode 1
6 October 2004
Live House
Season 1 Episode 2
13 October 2004
Moon on the Water
Season 1 Episode 3
20 October 2004
Strum the Guitar
Season 1 Episode 4
27 October 2004
Beck
Season 1 Episode 5
3 November 2004
Hyodo and the Jaguar
Season 1 Episode 6
10 November 2004
Prudence
Season 1 Episode 7
17 November 2004
Broadcast in the School
Season 1 Episode 8
24 November 2004
Night Before LIVE
Season 1 Episode 9
1 December 2004
FACE
Season 1 Episode 10
8 December 2004
Summer Holidays
Season 1 Episode 11
15 December 2004
Secret Live
Season 1 Episode 12
22 December 2004
Ciel Bleu
Season 1 Episode 13
29 December 2004
Dream
Season 1 Episode 14
5 January 2005
Back to School
Season 1 Episode 15
12 January 2005
Indies
Season 1 Episode 16
19 January 2005
Three Days
Season 1 Episode 17
26 January 2005
Leon Sykes
Season 1 Episode 18
2 February 2005
Blues
Season 1 Episode 19
9 February 2005
Grateful Sound
Season 1 Episode 20
16 February 2005
Write Music
Season 1 Episode 21
23 February 2005
The Night Before The Festival
Season 1 Episode 22
2 March 2005
Festival
Season 1 Episode 23
9 March 2005
Third Stage
Season 1 Episode 24
16 March 2005
Slip Out
Season 1 Episode 25
23 March 2005
America
Season 1 Episode 26
30 March 2005
TV series release schedule
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