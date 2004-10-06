Beck: Mongolian Chop Squad
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 October 2004
Production year 2004
Number of episodes 26
Runtime 10 hours 50 minutes
"Beck: Mongolian Chop Squad" season 1 description
В 1 сезоне сериала «Бэк» действие фокусируется на молодом и перспективном музыканте по имени Юкио Танаке. Главный герой — простой и добрый, общительный и открытый, он искренен с миром, который его окружает, и всегда готов пойти навстречу другим людям. По ходу развития событий Танаке знакомится с прославленным гитаристом Минами. Минами открывает перед главным героем целое творческое сообщество, наполненное невероятными харизматичными людьми. Парень заводит новых друзей и даже встречает свою истинную — самую настоящую — любовь.
Season 1 Cast
Tomohisa Aso
Greg Ayres
Chris Ayres
Laura Bailey
Christopher Bevins
Johnny Yong Bosch
"Beck: Mongolian Chop Squad" season 1 list of episodes.TV series release schedule
The View at 14
Season 1 Episode 1
Live House
Season 1 Episode 2
Moon on the Water
Season 1 Episode 3
Strum the Guitar
Season 1 Episode 4
Beck
Season 1 Episode 5
Hyodo and the Jaguar
Season 1 Episode 6
Prudence
Season 1 Episode 7
Broadcast in the School
Season 1 Episode 8
Night Before LIVE
Season 1 Episode 9
FACE
Season 1 Episode 10
Summer Holidays
Season 1 Episode 11
Secret Live
Season 1 Episode 12
Ciel Bleu
Season 1 Episode 13
Dream
Season 1 Episode 14
Back to School
Season 1 Episode 15
Indies
Season 1 Episode 16
Three Days
Season 1 Episode 17
Leon Sykes
Season 1 Episode 18
Blues
Season 1 Episode 19
Grateful Sound
Season 1 Episode 20
Write Music
Season 1 Episode 21
The Night Before The Festival
Season 1 Episode 22
Festival
Season 1 Episode 23
Third Stage
Season 1 Episode 24
Slip Out
Season 1 Episode 25
America
Season 1 Episode 26