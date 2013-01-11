Menu
Kinoafisha
TV Shows
Banshee
Seasons
Banshee All seasons
Banshee
18+
Production year
2013
Country
USA
Episode duration
45 minutes
TV channel
Cinemax
Series rating
8.1
Rate
12
votes
8.4
IMDb
Write review
All seasons of "Banshee"
Season 1
10 episodes
11 January 2013 - 15 March 2013
Season 2
10 episodes
10 January 2014 - 14 March 2014
Season 3
10 episodes
9 January 2015 - 13 March 2015
Season 4
8 episodes
1 April 2016 - 20 May 2016
