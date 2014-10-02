В 1 сезоне сериала «Плохая судья» действие происходит в американском штате Калифорния. В центре событий оказывается женщина-судья из Лос-Анджелеса по имени Ребекка Райт. Вопреки устоявшимся стереотипам о строгости и непреклонности людей этой профессии, героиня ведет себя достаточно фривольно – как в работе, так и в личной жизни. В свободное время она не гнушается алкоголем, после чего садится за руль и отправляется весело проводить вечер со своими друзьями. А ночью Ребекка может оказаться в постели незнакомого мужчины. При этом легкомысленность Ребекки не мешает ей с честью вершить правосудие.