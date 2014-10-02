Menu
Bad Judge 2014 - 2015, season 1

Bad Judge
Season premiere 2 October 2014
Production year 2014
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Bad Judge" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Плохая судья» действие происходит в американском штате Калифорния. В центре событий оказывается женщина-судья из Лос-Анджелеса по имени Ребекка Райт. Вопреки устоявшимся стереотипам о строгости и непреклонности людей этой профессии, героиня ведет себя достаточно фривольно – как в работе, так и в личной жизни. В свободное время она не гнушается алкоголем, после чего садится за руль и отправляется весело проводить вечер со своими друзьями. А ночью Ребекка может оказаться в постели незнакомого мужчины. При этом легкомысленность Ребекки не мешает ей с честью вершить правосудие.

Series rating

6.5
6 IMDb
"Bad Judge" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
2 October 2014
Meteor Shower
Season 1 Episode 2
9 October 2014
One Brave Waitress
Season 1 Episode 3
16 October 2014
Knife to a Gunfight
Season 1 Episode 4
23 October 2014
Judge and Jury
Season 1 Episode 5
30 October 2014
What is Best in Life?
Season 1 Episode 6
6 November 2014
Communication Breakdown
Season 1 Episode 7
13 November 2014
The Cat's Out of the Bag
Season 1 Episode 8
20 November 2014
Face Mask Mom
Season 1 Episode 9
11 December 2014
The Fixer
Season 1 Episode 10
1 January 2015
Naked and Afraid
Season 1 Episode 11
8 January 2015
Lockdown
Season 1 Episode 12
15 January 2015
Case Closed
Season 1 Episode 13
22 January 2015
