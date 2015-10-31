Menu
Ash vs Evil Dead
Seasons
Ash vs Evil Dead All seasons
Ash vs Evil Dead
18+
Production year
2015
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
Starz
Series rating
7.9
8.4
IMDb
All seasons of "Ash vs Evil Dead"
Season 1
10 episodes
31 October 2015 - 2 January 2016
Season 2
10 episodes
2 October 2016 - 11 December 2016
Season 3
10 episodes
25 February 2018 - 29 April 2018
