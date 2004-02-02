Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Paranoia Agent poster
Kinoafisha TV Shows Paranoia Agent Seasons

Paranoia Agent All seasons

Mousou dairinin 16+
Production year 2004
Country Japan
Episode duration 25 minutes
TV channel WOWOW

Series rating

8.9
Rate 10 votes
8 IMDb
Write review
All seasons of "Paranoia Agent"
Paranoia Agent - Season 1 Season 1
13 episodes 2 February 2004 - 17 May 2004
 
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more