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BAFTA Awards 2012
Best Costume Design
Winner
Best Editing: Fiction
Nominee
Best Sound: Fiction
Nominee
Best Sound: Fiction
Nominee
Best Writer
Nominee
Supporting Actor
Nominee
Best Make Up & Hair Design
Nominee
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