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Kinoafisha TV Shows Birdsong Awards

"Birdsong" updates

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BAFTA Awards 2012 BAFTA Awards 2012
Best Costume Design
Winner
Best Editing: Fiction
Nominee
 Best Sound: Fiction
Nominee
 Best Sound: Fiction
Nominee
 Best Writer
Nominee
 Supporting Actor
Nominee
 Best Make Up & Hair Design
Nominee
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