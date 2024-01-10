Menu
Sengoku Youko 2024, season 1

Sengoku Youko
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 35
Runtime 14 hours 0 minute
"Sengoku Youko" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Ёко из Сэнгоку» в мире, где существуют люди и монстры, именуемые катаварой, обеим фракциям непросто уживаться друг с другом. Несмотря на то что Тама — катавара, она любит людей и готова защитить их от злых сил, даже если в связи с этим ей придется биться с представителями своего собственного рода. Но ее сводный брат Джинка терпеть не может людей, несмотря на то что в основном он взаимодействовал с ними. Тем временем фехтовальщик Синсукэ мечтает справиться со своей трусостью. Люди, с которыми сталкиваются главные герои, места, которые они видят, и существа, с которыми они вступают в схватки, являются легендарными.

6.3 IMDb
Sengoku Youko List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
10 January 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
17 January 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
24 January 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
31 January 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
7 February 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 February 2024
Episode 7
Season 1 Episode 7
21 February 2024
Episode 8
Season 1 Episode 8
28 February 2024
Episode 9
Season 1 Episode 9
6 March 2024
Episode 10
Season 1 Episode 10
13 March 2024
Episode 11
Season 1 Episode 11
20 March 2024
Episode 12
Season 1 Episode 12
27 March 2024
Episode 13
Season 1 Episode 13
3 April 2024
Episode 14
Season 1 Episode 14
17 July 2024
Episode 15
Season 1 Episode 15
24 July 2024
Episode 16
Season 1 Episode 16
31 July 2024
Episode 17
Season 1 Episode 17
7 August 2024
Episode 18
Season 1 Episode 18
14 August 2024
Episode 19
Season 1 Episode 19
21 August 2024
Episode 20
Season 1 Episode 20
28 August 2024
Episode 21
Season 1 Episode 21
4 September 2024
Episode 22
Season 1 Episode 22
11 September 2024
Episode 23
Season 1 Episode 23
18 September 2024
Episode 24
Season 1 Episode 24
9 October 2024
Episode 25
Season 1 Episode 25
16 October 2024
Episode 26
Season 1 Episode 26
23 October 2024
Episode 27
Season 1 Episode 27
30 October 2024
Episode 28
Season 1 Episode 28
6 November 2024
Episode 29
Season 1 Episode 29
13 November 2024
Episode 30
Season 1 Episode 30
20 November 2024
Episode 31
Season 1 Episode 31
27 November 2024
Episode 32
Season 1 Episode 32
4 December 2024
Episode 33
Season 1 Episode 33
11 December 2024
Episode 34
Season 1 Episode 34
18 December 2024
Episode 35
Season 1 Episode 35
25 December 2024
