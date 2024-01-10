В 1-м сезоне сериала «Ёко из Сэнгоку» в мире, где существуют люди и монстры, именуемые катаварой, обеим фракциям непросто уживаться друг с другом. Несмотря на то что Тама — катавара, она любит людей и готова защитить их от злых сил, даже если в связи с этим ей придется биться с представителями своего собственного рода. Но ее сводный брат Джинка терпеть не может людей, несмотря на то что в основном он взаимодействовал с ними. Тем временем фехтовальщик Синсукэ мечтает справиться со своей трусостью. Люди, с которыми сталкиваются главные герои, места, которые они видят, и существа, с которыми они вступают в схватки, являются легендарными.