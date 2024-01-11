В 1-м сезоне сериала «Ведьма и чудовище» девушка, на которую наложили проклятие, и загадочный мужчина объединили усилия, чтобы найти злую ведьму и расправиться с ней. Ашаф и Гидо узнали о городе, который часто подвергается нападению со стороны кошмарных монстров. Однако в этих краях живет ведьма, которая постоянно борется с монстрами и отражает их атаки. Поэтому ведьма является весьма авторитетной фигурой среди городских жителей. Но таинственная парочка странников принимает решение убить ведьму, поскольку как они считают, лишь смерть ведьмы может избавить Гидо от наложенного на нее проклятия.