The Witch and the Beast 2024, season 1

The Witch and the Beast season 1 poster
Season 1

The Witch and the Beast
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"The Witch and the Beast" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Ведьма и чудовище» девушка, на которую наложили проклятие, и загадочный мужчина объединили усилия, чтобы найти злую ведьму и расправиться с ней. Ашаф и Гидо узнали о городе, который часто подвергается нападению со стороны кошмарных монстров. Однако в этих краях живет ведьма, которая постоянно борется с монстрами и отражает их атаки. Поэтому ведьма является весьма авторитетной фигурой среди городских жителей. Но таинственная парочка странников принимает решение убить ведьму, поскольку как они считают, лишь смерть ведьмы может избавить Гидо от наложенного на нее проклятия.

List of episodes
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
11 January 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
18 January 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
25 January 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
1 February 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
8 February 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
15 February 2024
Episode 7
Season 1 Episode 7
29 February 2024
Episode 8
Season 1 Episode 8
7 March 2024
Episode 9
Season 1 Episode 9
14 March 2024
Episode 10
Season 1 Episode 10
21 March 2024
Episode 11
Season 1 Episode 11
28 March 2024
Episode 12
Season 1 Episode 12
4 April 2024
TV series release schedule
