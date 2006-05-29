В 1-м сезоне сериала «Мошенники» Павел и Наталья не имели ни малейшего представления о существовании друг друга, хотя много лет являлись коллегами. Они работали только с самыми обеспеченными и влиятельными клиентами. К их работе у тех никогда не было претензий. Оба были мошенниками высшего разряда. И ровно до того момента, пока их дорожки не пересеклись, они жили вполне успешно. Но все пошло наперекосяк, когда их очередные клиенты оказались супругами, а стоявший на кону миллион неожиданно увела у профессионалов не очень успешная грабительница Марина, сама не догадываясь, во что ввязалась.