Moshenniki season 1 watch online

Moshenniki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Moshenniki Seasons Season 1

Moshenniki 16+
Title Сезон 1
Season premiere 29 May 2006
Production year 2006
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Moshenniki" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мошенники» Павел и Наталья не имели ни малейшего представления о существовании друг друга, хотя много лет являлись коллегами. Они работали только с самыми обеспеченными и влиятельными клиентами. К их работе у тех никогда не было претензий. Оба были мошенниками высшего разряда. И ровно до того момента, пока их дорожки не пересеклись, они жили вполне успешно. Но все пошло наперекосяк, когда их очередные клиенты оказались супругами, а стоявший на кону миллион неожиданно увела у профессионалов не очень успешная грабительница Марина, сама не догадываясь, во что ввязалась.

"Moshenniki" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
29 May 2006
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 May 2006
Серия 3
Season 1 Episode 3
31 May 2006
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 June 2006
Серия 5
Season 1 Episode 5
5 June 2006
Серия 6
Season 1 Episode 6
6 June 2006
Серия 7
Season 1 Episode 7
7 June 2006
Серия 8
Season 1 Episode 8
8 June 2006
TV series release schedule
